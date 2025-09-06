Ричмонд
В селе Тищенском на Ставрополье отремонтировали школу № 8

Комфортные условия создали для 300 учеников.

Капитальный ремонт школы № 8 провели в селе Тищенском Изобильненского округа Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.

В учреждении модернизировали пищеблок, установили новую мебель и технику, а также оградили прилегающую территорию. Комфортные условия создали для 300 учеников.

«Школа буквально преобразилась благодаря участию в национальном проекте. Такой ремонт не только улучшает внешний вид учреждения, но еще создает условия для эффективного обучения. В обновленных стенах и педагогам приятнее будет работать, и детям получать новые знания!» — отметил глава Изобильненского округа Роман Коврыга.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.