Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из аварийного жилья в московском районе Люблино переехали 3,8 тысячи семей

Им предоставили квартиры с готовой улучшенной отделкой и помогли перевезти вещи.

Ключи от новых квартир взамен аварийного жилья получили 3,8 тысячи семей из московского района Люблино, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Расселение ветхих домов — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Эта услуга, предусмотренная гарантиями программы, доступна всем жителям, кто заключил договор на новое жилье», — отметил Владислав Овчинский.

Всего в районе планируют расселить 152 старых дома. Новые квартиры получат 29,7 тысячи москвичей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.