Из аварийного жилья в московском районе Люблино переехали 3,8 тысячи семей

«В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Эта услуга, предусмотренная гарантиями программы, доступна всем жителям, кто заключил договор на новое жилье», — отметил Владислав Овчинский.