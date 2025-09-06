Из аварийного жилья в московском районе Люблино переехали 3,8 тысячи семей

Ключи от новых квартир взамен аварийного жилья получили 3,8 тысячи семей из московского района Люблино, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Расселение ветхих домов — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тысячи семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующие дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Эта услуга, предусмотренная гарантиями программы, доступна всем жителям, кто заключил договор на новое жилье», — отметил Владислав Овчинский.
Всего в районе планируют расселить 152 старых дома. Новые квартиры получат 29,7 тысячи москвичей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.