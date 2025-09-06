На Дальнем Востоке запустили платформу для творческих индустрий

«Запуск раздела “Креативный Дальний” — это важный шаг в развитии креативных индустрий макрорегиона. Мы создали не просто информационную площадку, а настоящее сообщество единомышленников, где каждый креатор сможет найти меры поддержки, партнеров и возможности для реализации своих идей. Дальний Восток обладает огромным творческим потенциалом, и наша задача — помочь ему раскрыться в полной мере. Уверена, что новый раздел станет настоящим катализатором развития креативной экономики региона и поможет объединить талантливых людей, готовых менять мир вокруг себя», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.