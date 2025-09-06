На Дальнем Востоке запустили платформу для творческих индустрий

Раздел «Креативный Дальний» запустили на портале ДАЛЬНИЙВОСТОК2030.РФ. Проект представили 6 сентября на X Восточном экономическом форуме, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Платформа объединит 13 ключевых креативных индустрий, включая кино и анимацию, дизайн, архитектуру и другие. В разделе уже собраны истории успеха местных авторов. Позже там появятся данные о 218 проектах, 96 творческих пространствах и 135 лидерах индустрии. Это поможет вывести локальные продукты на федеральный рынок и продвигать их там, а также создать базы знаний для предпринимателей.
Помимо этого, в разделе представлены актуальные вакансии для разных индустрий. Также там можно подобрать вуз или колледж для получения профильного образования.
«Запуск раздела “Креативный Дальний” — это важный шаг в развитии креативных индустрий макрорегиона. Мы создали не просто информационную площадку, а настоящее сообщество единомышленников, где каждый креатор сможет найти меры поддержки, партнеров и возможности для реализации своих идей. Дальний Восток обладает огромным творческим потенциалом, и наша задача — помочь ему раскрыться в полной мере. Уверена, что новый раздел станет настоящим катализатором развития креативной экономики региона и поможет объединить талантливых людей, готовых менять мир вокруг себя», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.