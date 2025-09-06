Красноярская пара сыграла свадьбу в русских традициях

Как рассказали организаторы, свадьба включала все элементы традиционного обряда: русский хор, национальные костюмы, старинные ритуалы и благословения. Невеста и жених, которые познакомились на занятиях хореографией, сами шьют костюмы для своих выступлений и решили перенести творческий подход к важному событию в жизни.