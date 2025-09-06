Красноярская пара сыграла свадьбу в русских традициях

В Доме семейных торжеств Красноярска состоялась необычная свадебная церемония, полностью воссоздающая русские традиции.
Молодожены Евгений и Анастасия Смолины, профессионально занимающиеся народными танцами и пением, решили провести торжество в соответствии с обычаями предков.
Как рассказали организаторы, свадьба включала все элементы традиционного обряда: русский хор, национальные костюмы, старинные ритуалы и благословения. Невеста и жених, которые познакомились на занятиях хореографией, сами шьют костюмы для своих выступлений и решили перенести творческий подход к важному событию в жизни.
«Мы хотели обрести семью по всем канонам нашей традиционной жизни, как это делали наши предки — с благословениями, песнопениями и единением с богом», — поделились молодожены.
Гости стали свидетелями полного цикла традиционного свадебного обряда, который редко можно увидеть в современной городской среде. Мероприятие вызвало живой интерес у поклонников русской культуры и стало примером возрождения национальных традиций в современном формате.