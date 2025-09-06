Юрист Поляков: Телефоны без государственных приложений изыматься не будут

«Изымать телефоны без государственных приложений не будут, но с 1 сентября 2025 года смартфоны без предустановленного российского ПО будут считаться некачественными, и их можно будет вернуть в салон сотовой связи. Также, согласно положениям действующего законодательства, пользователь не обязан устанавливать самостоятельно государственные приложения на телефон, приобретенный за границей», — сказал Поляков.
Юрист добавил, что согласно новым требованиям, с 1 сентября 2025 года продаваемые в России гаджеты должны быть обеспечены отечественным ПО, в частности, цифровой платформой MAX.
«Это правило касается всех устройств, относящихся к технически сложным товарам. К таким устройствам в том числе относится и продукция компании Apple», — заключил юрист.