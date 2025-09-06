Юрист Поляков: Телефоны без государственных приложений изыматься не будут

«Изымать телефоны без государственных приложений не будут, но с 1 сентября 2025 года смартфоны без предустановленного российского ПО будут считаться некачественными, и их можно будет вернуть в салон сотовой связи. Также, согласно положениям действующего законодательства, пользователь не обязан устанавливать самостоятельно государственные приложения на телефон, приобретенный за границей», — сказал Поляков.