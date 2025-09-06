В селе Новый Некоуз в Ярославской области обновили библиотеку

«В этом году Некоузской детской библиотеке исполняется 75 лет. К юбилею привели ее к модельному стандарту. В рамках нацпроекта “Семья” на эти цели направили 7,6 миллиона рублей. В результате модернизации здесь создано комфортное и интересное пространство для образования и творчества. До конца года откроем в регионе еще пять модельных библиотек. Уверен, они станут востребованными центрами притяжения для детей и их родителей», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.