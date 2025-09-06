В селе Новый Некоуз в Ярославской области обновили библиотеку

Капитальный ремонт в детской библиотеке в селе Новый Некоуз Ярославской области провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«В этом году Некоузской детской библиотеке исполняется 75 лет. К юбилею привели ее к модельному стандарту. В рамках нацпроекта “Семья” на эти цели направили 7,6 миллиона рублей. В результате модернизации здесь создано комфортное и интересное пространство для образования и творчества. До конца года откроем в регионе еще пять модельных библиотек. Уверен, они станут востребованными центрами притяжения для детей и их родителей», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В учреждение закупили интерактивные шахматы. Играя в них, дети будут развивать логическое мышление и аналитические способности, улучшать внимание и усидчивость. Также в библиотеку завезли 4D-книги. Они позволяют погрузиться в мир произведения с помощью звуковой анимации и визуальных эффектов, которые делают чтение похожим на интерактивную игру, мультфильм или онлайн-квест.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.