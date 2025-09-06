Ричмонд
В Ростове в частном доме произошел пожар из-за камеры видеонаблюдения

Из-за неисправной камеры видеонаблюдения в Ростове сгорел подвал дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар, виновником которого стала обычная камера видеонаблюдения. Возгорание случилось 3 сентября в частном доме на улице Профинтерна, сообщили в донском МЧС.

По заключению дознавателя МЧС России, причиной чрезвычайного происшествия стал аварийный режим работы этой системы безопасности, которая была установлена в подвальном помещении.

К счастью, в момент возникновения пожара хозяин находился дома, что позволило оперативно среагировать и предотвратить большее несчастье. Огнеборцы быстро прибыли на вызов и ликвидировали возгорание на площади двух квадратных метров.

В ведомстве напомнили о важности контроля за состоянием электропроводки и недопущения перегрузки бытовой сети.

