Колпино отмечает 303-летие со дня своего основания

Напомним, в 1722 году на берегу Ижоры, по Указу Петра I построили пильную мельницу. Вокруг неё возникла слобода, ставшая основой будущего города и Ижорских заводов. За последние годы район заметно изменился: в прошлом году открыли крупнейший на Северо-Западе парк для экстремальных видов спорта, новое здание художественной школы и современный молодёжный кластер на Заводском проспекте.