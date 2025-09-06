Колпино отмечает 303-летие со дня своего основания

6 сентября 303-летие со дня своего основания отмечает Колпино, которое является городом воинской славы и входит в состав Колпинского района Петербурга.
С праздником горожан поздравил губернатор Александр Беглов, у которого, как рассказал сам градоначальник, с Колпино связаны личные воспоминания.
«Здесь я жил и начинал трудовой путь, в том числе строил театрально-концертный зал КДЦ “Ижорский”», — отметил он.
Напомним, в 1722 году на берегу Ижоры, по Указу Петра I построили пильную мельницу. Вокруг неё возникла слобода, ставшая основой будущего города и Ижорских заводов. За последние годы район заметно изменился: в прошлом году открыли крупнейший на Северо-Западе парк для экстремальных видов спорта, новое здание художественной школы и современный молодёжный кластер на Заводском проспекте.
В этом году городские власти планируют обустроить Зелёную набережную — она станет продолжением экотропы вдоль Ижоры, построить несколько школ и детсадов в новых кварталах, а также создать общественные пространства для жителей всех возрастов.
Население Колпино составляет около 147 тысяч человек. День города здесь отмечают каждый год в первую субботу сентября.