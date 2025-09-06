Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колпино отмечает 303-летие со дня своего основания

Город с праздником поздравил губернатор Петербурга Алесандр Беглов, у которого с Колпино связаны личные воспоминания.

Источник: Аргументы и факты

6 сентября 303-летие со дня своего основания отмечает Колпино, которое является городом воинской славы и входит в состав Колпинского района Петербурга.

С праздником горожан поздравил губернатор Александр Беглов, у которого, как рассказал сам градоначальник, с Колпино связаны личные воспоминания.

«Здесь я жил и начинал трудовой путь, в том числе строил театрально-концертный зал КДЦ “Ижорский”», — отметил он.

Напомним, в 1722 году на берегу Ижоры, по Указу Петра I построили пильную мельницу. Вокруг неё возникла слобода, ставшая основой будущего города и Ижорских заводов. За последние годы район заметно изменился: в прошлом году открыли крупнейший на Северо-Западе парк для экстремальных видов спорта, новое здание художественной школы и современный молодёжный кластер на Заводском проспекте.

В этом году городские власти планируют обустроить Зелёную набережную — она станет продолжением экотропы вдоль Ижоры, построить несколько школ и детсадов в новых кварталах, а также создать общественные пространства для жителей всех возрастов.

Население Колпино составляет около 147 тысяч человек. День города здесь отмечают каждый год в первую субботу сентября.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше