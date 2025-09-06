Ричмонд
Максим Мирный отреагировал на эмоциональность Арины Соболенко

Олимпийский чемпион Максим Мирный отреагировал на эмоциональность Арины Соболенко.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийский чемпион Максим Мирный отреагировал на эмоциональность первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Максим Мирный отметил, что топ-спортсмены так или иначе остаются не роботами, но людьми, а профессионал всегда остается человеком.

— Я думаю, это хорошо, что Арина эмоциональная. Просто нужно контролировать эти взлеты и падения. Арина взрослеет, становится более опытной, поэтому она будет становиться все лучше и лучше с этой точки зрения, — отметил Максим Мирный в беседе с BBC.

Он добавил, что молодости свойственны всплески эмоций, но главным был и остается прогресс в игре, который неизменно показывает Арина Соболенко.

Напомним, не так давно Максим Мирный вошел в тренерский штаб Арины Соболенко (и вот за что он там ответственный).

Ранее мы писали о заявлении Дональда Трампа про президента Беларуси Александра Лукашенко (читать далее тут).

