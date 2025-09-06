Максим Мирный отреагировал на эмоциональность Арины Соболенко

— Я думаю, это хорошо, что Арина эмоциональная. Просто нужно контролировать эти взлеты и падения. Арина взрослеет, становится более опытной, поэтому она будет становиться все лучше и лучше с этой точки зрения, — отметил Максим Мирный в беседе с BBC.