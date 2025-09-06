Повалил электроопору и сбежал: полиция в Уфе ищет водителя элитного внедорожника

Госавтоинспекция Уфы разыскивает водителя Lexus, который снес электроопору у трамвайных путей по улице Индустриальной и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.
ДТП случилось в первом часу ночи 6 сентября. После столкновения со столбом у иномарки разворотило капот и оторвало колеса. Пострадавших в происшествии нет.
В мэрии Уфы сообщили, что из-за этого ДТП было приостановлено движение трамваев № 6 и № 8.
— Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры ведутся. На месте происшествия находятся специалисты, которые прилагают все усилия для скорейшего устранения неполадок и возобновления движения трамваев в штатном режиме, — передали в городской администрации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.