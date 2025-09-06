Ричмонд
Повалил электроопору и сбежал: полиция в Уфе ищет водителя элитного внедорожника

В Уфе ищут водителя Lexus, который снес электроопору у трамвайных путей.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Уфы разыскивает водителя Lexus, который снес электроопору у трамвайных путей по улице Индустриальной и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

ДТП случилось в первом часу ночи 6 сентября. После столкновения со столбом у иномарки разворотило капот и оторвало колеса. Пострадавших в происшествии нет.

В мэрии Уфы сообщили, что из-за этого ДТП было приостановлено движение трамваев № 6 и № 8.

— Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры ведутся. На месте происшествия находятся специалисты, которые прилагают все усилия для скорейшего устранения неполадок и возобновления движения трамваев в штатном режиме, — передали в городской администрации.

