В Томской области открыли 2 образовательных кластера

Образовательные кластеры открыли по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в Томском экономико-промышленном колледже (ТЭПК) и Томском государственном педколледже (ТГПК). Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В частности, в экономико-промышленном колледже заработал кластер «Электроника будущего». А в ТГПК будут готовить педагогов, в том числе для сферы дошкольного образования. Всего в регионе действуют уже семь подобных кластеров. В них обучаются 4,5 тыс. человек.
«Кластер “Электроника будущего” — это фактически целый завод. Современные лаборатории, станки, передовое оборудование — все для того, чтобы ребята, уже учась в колледже, могли на практике освоить самые востребованные в отрасли профессии. Выпускников ждут томские предприятия, которые уже сегодня вместе с Большим университетом Томска решают задачи по укреплению технологического суверенитета страны. Это “Микран”, “Томская электронная компания”, НИИПП, “Стальтом” и другие. Они, кстати, стали промпартнерами кластера, учиться в котором будут 225 студентов», — отметил губернатор области Владимир Мазур.
А в кластере «Педагогика», как рассказал глава региона, открылись лаборатории технического творчества, информационных технологий, инклюзивного образования, театральная студия и многое другое. Учиться там будут 725 человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.