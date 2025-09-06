В Томской области открыли 2 образовательных кластера

«Кластер “Электроника будущего” — это фактически целый завод. Современные лаборатории, станки, передовое оборудование — все для того, чтобы ребята, уже учась в колледже, могли на практике освоить самые востребованные в отрасли профессии. Выпускников ждут томские предприятия, которые уже сегодня вместе с Большим университетом Томска решают задачи по укреплению технологического суверенитета страны. Это “Микран”, “Томская электронная компания”, НИИПП, “Стальтом” и другие. Они, кстати, стали промпартнерами кластера, учиться в котором будут 225 студентов», — отметил губернатор области Владимир Мазур.