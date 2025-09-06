Нам врут о том, что экономической катастрофы нет: В Молдове треть компаний не платит налоги, а половина даже не отчитывается перед государством

«Правительство опровергает ложь об экономической катастрофе», — заявил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ, чей комментарий передало правительственное агентство Мoldpres.
Водэ, который все больше напоминает такого сказочного героя, как Данилэ Препеляк, ленивого и неуклюжего, совершающего невыгодные сделки и демонстрирующего ограниченный ум, ссылается на экономический расклад некоего Стаса Мадана из НПО «Expert-Grup», который якобы «разоблачил утверждения о так называемой экономической катастрофе в Республике Молдова». Мадан привел статистику роста числа новых предприятий, указывая, что это — свидетельство активности деловой среды.
По данным, приведенным Маданом, в 2014—2020-м среднегодовое количество новых предприятий составляло 5972.
В 2021—2024 годах этот показатель увеличился до 7541 в год (рост на 26 процентов), а в 2024 году «был зафиксирован рекорд последнего десятилетия — 8742 новых предприятия».
В 2014 году на 1000 человек было зарегистрировано 3,1 новых предприятия, а в 2024 году — 5,6, несмотря на демографический спад, с удовольствие процитировал Водэ, сообщив, что одно дело, когда о расцвете экономики говорят правительство, министерство экономического развития и цифровизации и другие госструктуры, а другое — когда выводы о процветании делают «независимые эксперты»: «У нас более активная и уверенная деловая среда даже в сложных внешних условиях».
Итак, рука Кремля не мешает молдаванам регистрировать новые предприятия, а стране — «сохранять курс на экономическое развитие и устойчивость». Зачем же тогда власти беспрестанно жалуются на Москву?
Конкретно Стас Мадан пишет следующее: «Один из нарративов, который активно навязывался долгое время, но особенно сейчас, в предвыборной кампании, — это “экономическая катастрофа” последних лет. Примечательно, что об этом больше всего говорят люди, ранее работавшие во власти. Из подкаста, который я недавно слушал с участием людей, хорошо разбирающихся в онлайн-пространстве и соцсетях, я понял, что в TikTok это одна из раскрученных тем. Например, если мы в состоянии экономической катастрофы, обычно меньше людей хотят открывать бизнес, верно? Теперь давайте посмотрим, как выглядит статистика… Выводы делает каждый. Но это интересная тенденция. И она вселяет надежду».
Что ж, сравним данные о количестве юридических лиц, зарегистрированных в регистре АГУ (колонка 2 в таблице) и данные о субъектах, отчитывающихся перед НБС (4) и налоговой службой (3).
Обратите внимание: сдают отчеты в НБС только 49 процентов (5). А чем заняты остальные 51 процент?
Реально отчитались перед налоговой и, возможно, заплатили налоги — 71 процент (спад на 29 процентов, колонка 3).
Итак, то ли 51, то ли 29 процентов экономических субъектов зарегистрированы, но не работают. По данным 2024 года это 71,1 тысячи и 40,4 тысячи. Зачем тогда люди регистрировали предприятия? А Водэ и Мадан не думали о том, что именно эти бизнесы и составляют молдавскую теневую экономику? Что если перед НБС отчитывается только каждый второй — то все так называемые «официальные статданные» тоже половинчатые, обрезанные?
В отчете об итогах 2024 года на портале правительства есть такие данные. Якобы вышли из тени 147,5 тысячи работников, 26,2 процента всех занятых в теневой экономике. То есть правительство знает все о теневиках?
Если 147,5 тысячи — это 26,2 процента, то 100 процентов получающих зарплаты в конвертах и не платящих налоги — это 562 тысячи? То есть почти столько же, сколько в реальной экономике (630 тысяч)? И если выявили 147,5 тысячи теневиков, то почему общее количество работающих в статданных НБС осталось неизменным?
Статистика в последние годы насчитывает 620−630 тысяч работников. Но по данным налоговой в 2024 году реально отчитались о доходах и заплатили подоходный налог 1,562 миллиона — в 2,5 раза больше.
По закону о статистике НБС обязано обеспечить отражение реальной ситуации и сопоставимость данных из разных источников, считать на основании «солидных» методологий. Но законодательно методологии НБС даже не являются нормативными актами, так как они не опубликованы. Можно ли на этом основании считать все статданные от НБС незаконными? Можно ли говорить, что честных и добровестных аналитиков Водэ и Мадана вводят в заблуждение не злодеи из TikTok, а свои же чиновники, которым постоянно повышают зарплаты?
Интересующимся: для авторов подобных дел УК припас статью 260/5 (информационный подлог, 2−5 лет тюрьмы), статью 260/6 (информационное мошенничество, столько же), статью 332 (служебный подлог, 2−6 лет тюрьмы).