Нам врут о том, что экономической катастрофы нет: В Молдове треть компаний не платит налоги, а половина даже не отчитывается перед государством

Конкретно Стас Мадан пишет следующее: «Один из нарративов, который активно навязывался долгое время, но особенно сейчас, в предвыборной кампании, — это “экономическая катастрофа” последних лет. Примечательно, что об этом больше всего говорят люди, ранее работавшие во власти. Из подкаста, который я недавно слушал с участием людей, хорошо разбирающихся в онлайн-пространстве и соцсетях, я понял, что в TikTok это одна из раскрученных тем. Например, если мы в состоянии экономической катастрофы, обычно меньше людей хотят открывать бизнес, верно? Теперь давайте посмотрим, как выглядит статистика… Выводы делает каждый. Но это интересная тенденция. И она вселяет надежду».