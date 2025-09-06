Ричмонд
В семи округах Прикамья в сентябре пройдут выездные дни донора

В сентябре Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) проведет выездные донорские акции в семи округах региона.

Выездная бригада посетит Пермь, Кизел, Березовку, Чайковский, Горнозаводск, Чусовой и Чернушку.

Так, в первые дни сентября сотрудники Службы крови провели в Перми на предприятии «ОДК-СТАР», а с 8 по 11 сентября сдать кровь у себя на предприятии смогут сотрудники АО «Пермские моторы». В середине месяца кровь примут у чусовлян — в ДКЖ на ул. Матросова, 1, затем в КДЦ на ул. Ленина, 45. А 19 сентября в Перми с 9:00 до 11:00 в отделении ФССП по Пермскому краю на ул. Советской Армии, 28 кровь смогут сдать все желающие без предварительной записи. У донора должен быть при себе паспорт и номер СНИЛС.

В графике выездов возможны изменения. Актуальное расписание выездов можно посмотреть на сайте ПКСПК, в группе Вконтакте и Telegram-канале.