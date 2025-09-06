В Приангарье разработают программу профилактики йододефицита

По итогам съезда планируется разработка комплексной программы профилактики йододефицита в Иркутской области, которая будет включать меры по улучшению питания, информированию населения и повышению доступности специализированной медицинской помощи. Участники также обсудили внедрение современных технологий диагностики и лечения эндокринных заболеваний.