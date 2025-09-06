Ричмонд
В Приангарье разработают программу профилактики йододефицита

Мероприятие прошло в Иркутске и собрало ведущих специалистов в области эндокринологии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области обсудили необходимость усиления профилактики эндокринных заболеваний, включая йододефицит. Мероприятие прошло в Иркутске и собрало ведущих специалистов в области эндокринологии со всей страны. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.

— Сегодня приоритетное внимание уделяется сохранению здоровья населения, поэтому вопросы совершенствования медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями заслуживают особого внимания", — рассказали власти региона.

По итогам съезда планируется разработка комплексной программы профилактики йододефицита в Иркутской области, которая будет включать меры по улучшению питания, информированию населения и повышению доступности специализированной медицинской помощи. Участники также обсудили внедрение современных технологий диагностики и лечения эндокринных заболеваний.