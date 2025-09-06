Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки на улице Зорге

Стрелявшим из окна многоэтажки в Ростове оказался ранее судимый мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна своей квартиры. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в соцсетях, произошел в одном из многоквартирных домов на улице Зорге.

Сотрудники отдела полиции Советского района установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Подпишись на нас в Telegram.