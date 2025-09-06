В Ростове задержали мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки на улице Зорге

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна своей квартиры. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в соцсетях, произошел в одном из многоквартирных домов на улице Зорге.
Сотрудники отдела полиции Советского района установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.
Подпишись на нас в Telegram.