В Минске началась Открытая неделя науки стран БРИКС+

По данным организаторов, в рамках фестиваля состоятся мероприятия проекта «Наука 0+», который в 2025 году отмечает свое 20-летие и проходит под темой «Твоя квантовая реальность», соответствуя объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Как отмечали в дирекции фестиваля, участники смогут увидеть квантовый телефон, управлять роверами, поработать с макетами человеческих органов, познакомиться с основами нейронауки, выделить ДНК, изучить древние растения под микроскопом и многое другое.