Парад исторических трамваев стартовал в Москве

«Сегодня у нас традиционный парад исторических трамваев. Он у нас юбилейный, 20-й по счету. Такой очень приятный для нас юбилей. Особенно приятно то, что он посвящен московскому трамваю, одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города. Сегодня московский трамвай находится в рассвете своих сил. На сегодняшний день московский трамвай — это шесть депо, 35 трамвайных маршрутов, 550 практически полностью на 97% обновленных трамваев, которые входят в управление Московского метрополитена. И почти 750−790 тыс. поездок в рабочие дни. Огромная цифра. А мы рассчитываем, что к 2030 году количество поездок на московском трамвае будет в сутки почти 1 млн — 1,2 млн. Огромная цифра, сопоставимая с таким серьезным городским видом транспорта», — сказал в рамках мероприятия заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.