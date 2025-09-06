Парад исторических трамваев стартовал в Москве

Колонна из 15 ретротрамваев и более 30 ретроавтомобилей проедет от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. После прибытия колонны на Чистопрудном бульваре состоится масштабная выставка исторических вагонов и автомобилей.
«Сегодня у нас традиционный парад исторических трамваев. Он у нас юбилейный, 20-й по счету. Такой очень приятный для нас юбилей. Особенно приятно то, что он посвящен московскому трамваю, одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города. Сегодня московский трамвай находится в рассвете своих сил. На сегодняшний день московский трамвай — это шесть депо, 35 трамвайных маршрутов, 550 практически полностью на 97% обновленных трамваев, которые входят в управление Московского метрополитена. И почти 750−790 тыс. поездок в рабочие дни. Огромная цифра. А мы рассчитываем, что к 2030 году количество поездок на московском трамвае будет в сутки почти 1 млн — 1,2 млн. Огромная цифра, сопоставимая с таким серьезным городским видом транспорта», — сказал в рамках мероприятия заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В параде принимает участие поезд из сцепленных вагонов «КТМ-1» (моторный) № 0002 и «КТП-1» (прицепной) № 1002. В 1948 году два таких опытных поезда работали в том числе на столичном маршруте № 27 «Коптево — Петровские ворота». Трамвайный вагон «МТВ-82» был оборудован автоматическими дверями и сиденьями с подогревом, кабина водителя отапливалась. В народе эти трамваи называли «коробочками». Кроме того, в гости парада увидят трамвайный вагон «РВЗ-6», который был известен во многих городах бывшего СССР. Образец из ретроколлекции чудом сохранился в подмосковной Коломне, где сначала работал на маршруте с пассажирами, а потом стал учебным вагоном. В 1999 году его передали в Москву и отреставрировали.
По маршруту проедет трамвайный вагон «Татра Т2» — первая импортная модель, представленная в столице после войны и самая передовая для своего времени. Представленный на параде вагон «Татра Т2» № 378 работал в трамвайном депо имени Апакова. Также в параде принимает участие трамвайный вагон «Татра Т3» № 481 — эта модель стала символом Московского трамвая. Они эксплуатировались в 1963—2021 гг. Всего таких в столице было более 2 тыс. Кроме того, в параде задействован трамвайный вагон «Татра Т3» № 1897, который с 1986 года использовался в качестве служебного агитационного вагона «Безопасность движения».
Трамвайный вагон «Татра Т7Б5», которые были спроектированы специально для Москвы, также принимает участие в мероприятии. В начале 1990-х годов Татра Т7Б5 должны были стать самыми массовыми трамваями в городе, но с распадом СССР массового заказа на эти вагоны так и не последовало. Представленный на Параде вагон 71−608КМ № 1001 является самым первым вагоном своей серии. Он работал в трамвайном депо имени Апакова с 1994 по 2015 год, а затем его передали в коллекцию исторических трамвайных вагонов. Также в параде учувствует трамвайный вагон «71−135» по прозвищу «Циклоп». Вагон построен в единственном экземпляре и дальнейшего развития эта серия не получила.
Кроме того, в мероприятии задействовали вагон-снегоочиститель, вагон-лабораторию, вагон-рельсотранспортер, поливомоечный вагон.
Для посетителей праздника пройдет программа с бесплатными угощениями, развлечениями для детей и специальными фотозонами. Также пройдут выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена, исторические реконструкторы помогут создать атмосферу прошлых лет.