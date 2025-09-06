В Ростове 7 сентября перекроют улицу Бориса Слюсаря из-за турнира по триатлону

В предстоящее воскресенье, седьмого сентября, В Ростове движение транспорта по улице Бориса Слюсаря будет полностью перекрыто в связи с масштабными спортивными соревнованиями.
Как сообщили в телеграм-канале гребного канала «Дон», это связано с проведением турнира по триатлону «TRIWAY». Ограничения движения будут действовать продолжительное время — с шести часов утра и до половины второго дня.
В этот же период будет закрыт доступ для въезда на парковку P9 и на саму парковку гребного канала «Дон». Также администрация канала информирует о том, что вход на его территорию с велосипедами и другими колесными средствами будет запрещен. Для посещения комплекса рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать эти временные неудобства.
