В Ростове 7 сентября перекроют улицу Бориса Слюсаря из-за турнира по триатлону

В этот же период будет закрыт доступ для въезда на парковку P9 и на саму парковку гребного канала «Дон». Также администрация канала информирует о том, что вход на его территорию с велосипедами и другими колесными средствами будет запрещен. Для посещения комплекса рекомендуется заранее планировать свой маршрут и учитывать эти временные неудобства.