Благоустройство сквера в подмосковном поселке Глебовском завершат в ноябре

Там разместят деревянные фигуры героев сказки «Курочка Ряба», разобьют сад, оборудуют детскую площадку и установят фонтан.

Сквер рядом с детским садом № 32 в поселке Глебовском в Подмосковье закончат благоустраивать в ноябре, сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. Создание комфортных общественных пространств отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Площадь благоустраиваемой территории составляет 1,2 га. Там оборудуют детскую игровую площадку и паркур-комплекс, а также модернизируют зону для скейтбординга и роликовых видов спорта. Кроме того, специалисты планируют установить фонтан и смонтировать систему освещения.

Еще в сквере разместят деревянные фигуры героев сказки «Курочка Ряба» в честь символа поселка — Глебовской птицефабрики. Помимо этого, будет обустроена зеленая зона «Деревенский сад». Там укоренят декоративные кустарники и разобьют цветники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.