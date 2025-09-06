Благоустройство сквера в подмосковном поселке Глебовском завершат в ноябре

Сквер рядом с детским садом № 32 в поселке Глебовском в Подмосковье закончат благоустраивать в ноябре, сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. Создание комфортных общественных пространств отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Площадь благоустраиваемой территории составляет 1,2 га. Там оборудуют детскую игровую площадку и паркур-комплекс, а также модернизируют зону для скейтбординга и роликовых видов спорта. Кроме того, специалисты планируют установить фонтан и смонтировать систему освещения.
Еще в сквере разместят деревянные фигуры героев сказки «Курочка Ряба» в честь символа поселка — Глебовской птицефабрики. Помимо этого, будет обустроена зеленая зона «Деревенский сад». Там укоренят декоративные кустарники и разобьют цветники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.