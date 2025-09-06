В Сочи откроют еще 2 современных молодежных центра

«У нас действительно очень активная молодежь. И это прекрасно. Именно для таких ребят, которым интересно развиваться, приносить пользу своим землякам и своей стране, мы и стараемся открывать как можно больше площадок — творческих, образовательных, спортивных. Это важно и для людей, и для города в целом. Ребята не должны уезжать в другие города, чтобы реализоваться там. Все это возможно и дома, к тому же на благо родного курорта. Многие из молодежных инициатив мы действительно воплотили в жизнь, и это востребовано, работает», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.