В Сочи откроют еще 2 современных молодежных центра

Два современных молодежных центра откроют в сентябре на территории Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации кубанского города.
Молодежные центры появятся на улицах Партизанской и Тимирязева. Добавим, что подобные учреждения планируют открыть во всех районах города-курорта. Например, на улице Связной уже занимаются оснащением будущего центра. А в следующем году работы проведут в Адлерском районе.
«У нас действительно очень активная молодежь. И это прекрасно. Именно для таких ребят, которым интересно развиваться, приносить пользу своим землякам и своей стране, мы и стараемся открывать как можно больше площадок — творческих, образовательных, спортивных. Это важно и для людей, и для города в целом. Ребята не должны уезжать в другие города, чтобы реализоваться там. Все это возможно и дома, к тому же на благо родного курорта. Многие из молодежных инициатив мы действительно воплотили в жизнь, и это востребовано, работает», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.