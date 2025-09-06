Пограничники нашли беспилотники и пусковую установку в Гродненской области

О четвертом за неделю случае изъятия в приграничье беспилотников сообщили в телеграм-канала Государственного пограничного комитета Беларуси.
— Гродненские пограничники 4 сентября по оперативной информации обнаружили беспилотники и набор предметов, предназначенных для осуществления противоправной деятельности, — сообщили в ведомстве.
В ГПК добавили, что на месте были обнаружены два беспилотника, пусковая установка, мотоцикл. В припаркованном рядом автомобиле, помимо ноутбука и телефона, нашли 10 аккумуляторных батарей кустарного производства, а также два пульта управления беспилотником.
В настоящее время устанавливаются лица, имеющие отношения к обнаруженным предметам.
Ранее мы писали о том, что Трамп высказался про Лукашенко (читать далее вот тут).