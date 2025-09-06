Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пограничники нашли беспилотники и пусковую установку в Гродненской области

В Гродненской области изъяли беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

О четвертом за неделю случае изъятия в приграничье беспилотников сообщили в телеграм-канала Государственного пограничного комитета Беларуси.

— Гродненские пограничники 4 сентября по оперативной информации обнаружили беспилотники и набор предметов, предназначенных для осуществления противоправной деятельности, — сообщили в ведомстве.

В ГПК добавили, что на месте были обнаружены два беспилотника, пусковая установка, мотоцикл. В припаркованном рядом автомобиле, помимо ноутбука и телефона, нашли 10 аккумуляторных батарей кустарного производства, а также два пульта управления беспилотником.

В настоящее время устанавливаются лица, имеющие отношения к обнаруженным предметам.

Ранее мы писали о том, что Трамп высказался про Лукашенко (читать далее вот тут).