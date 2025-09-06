Жители Красноярского края потеряли 1,8 миллиарда рублей в результате мошеннических схем

Прокуратура Красноярского края обнародовала шокирующую статистику: с начала 2025 года жители региона перечислили мошенникам более 1,8 миллиарда рублей. Количество пострадавших превысило 6,6 тысяч человек.
Согласно официальным данным, раскрыто лишь 27,3% преступлений — всего 1167 эпизодов. В суды направлено 555 уголовных дел, связанных с IT-мошенничеством. Только за последнюю неделю злоумышленники похитили свыше 90 миллионов рублей, жертвами стали 255 жителей края.
Наиболее распространенные схемы мошенничества: фейковые криптобиржи (34 пострадавших), псевдо-сотрудники спецслужб (54 жертвы), фишинговые ссылки от имени интернет-магазинов (49 случаев), взлом аккаунтов в соцсетях (13 потерпевших).
В прокуратуре подчеркивают, что уровень раскрываемости подобных преступлений остается низким из-за сложности отслеживания транзакций и работы злоумышленников через зарубежные серверы.
Специалисты рекомендуют жителям края проявлять повышенную бдительность при получении подозрительных звонков и сообщений, не переводить деньги незнакомцам и всегда проверять информацию через официальные источники.