Жители Красноярского края потеряли 1,8 миллиарда рублей в результате мошеннических схем

Согласно официальным данным, раскрыто лишь 27,3% преступлений — всего 1167 эпизодов. В суды направлено 555 уголовных дел, связанных с IT-мошенничеством. Только за последнюю неделю злоумышленники похитили свыше 90 миллионов рублей, жертвами стали 255 жителей края.