МЧС предупредило жителей Башкирии о ветре до 20 метров в секунду и тумане

На юго-востоке региона сохранится пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие сутки сохранится сильный ветер — его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

По республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 7 сентября понизится до +11, +16°, а днем составит +18, +23°.

На отдельных участках дорог ночью и утром возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500−1000 метров. Кроме того, на юго-востоке сохранится чрезвычайная пожароопасность.

