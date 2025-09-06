МЧС предупредило жителей Башкирии о ветре до 20 метров в секунду и тумане

В Башкирии в ближайшие сутки сохранится сильный ветер — его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.
По республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 7 сентября понизится до +11, +16°, а днем составит +18, +23°.
На отдельных участках дорог ночью и утром возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500−1000 метров. Кроме того, на юго-востоке сохранится чрезвычайная пожароопасность.
