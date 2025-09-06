ПАС запишет в свои достижения то, что электричества стали потреблять меньше: На самом деле в Молдове просто закрываются предприятия

Потребление электроэнергии в реальном секторе экономики Молдовы продолжает снижаться, что свидетельствует о проблемах в производственном секторе, заявил экономист Владимир Головатюк.
По его словам, за семь месяцев 2025 года, потребление электроэнергии в январе-июле сократилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 16,6% относительно января-июля 2022 года.
«Эти данные коррелируют с отраслевой статистикой и динамикой ВВП, подтверждая серьёзные трудности в производственном секторе молдавской экономики», — подчеркнул Головатюк.
Потребление электроэнергии в Молдове. Фото: golovatiuc
