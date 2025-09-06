На ВЭФ-2025 отразили все кибератаки

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс.