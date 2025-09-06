На ВЭФ-2025 отразили все кибератаки

Специалисты штаба круглосуточно отслеживают события и потенциальные угрозы, способные повлиять на инфраструктуру и ход мероприятия.
Работа штаба основана на централизованной системе управления киберзащитой, объединяющей современные технологии и профессионализм экспертов. Это обеспечивает бесперебойную работу всех цифровых сервисов форума и создает комфортное и безопасное цифровое пространство для участников.
Эксперты эффективно отражают кибератаки в момент их возникновения, минимизируя риски и поддерживая стабильность инфраструктуры.
Оперативное взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и ГосСОПКА ФСБ России обеспечивает своевременное информирование об актуальных киберугрозах и методах противодействия, что поддерживает высокий уровень защиты.
Десятый Восточный экономический форум проходит
Напомним, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге подвел итоги ВЭФ и сообщил, что подписано 353 соглашения на сумму более 6 трлн рублей.