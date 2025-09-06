Глава Краснодара проверил ход ремонта спортивного ядра в школе № 80

Евгений Наумов утром в субботу посетил школу № 80. Глава Краснодара проверил ход работ на спортивном ядре учебного учреждения. Ремонт затянулся — предыдущий подрядчик затянул график, поэтому нашли другого. Сейчас новая строительная компания идет с опережением. Уже выполнено 40% запланированных объемов.
«Завершить работы по капремонту спортплощадки необходимо в кратчайшие сроки. Начался учебный год, школьникам нужно заниматься физкультурой на свежем воздухе, пока позволяет погода», — сообщил Наумов.
В ближайшем времени школа получит футбольное поле, площадки для занятий волейболом и баскетболом, комплекс для воркаута и полосу препятствий для подготовки к ГТО. Специалисты уже установили бордюры, ливневку, освещение. Планируется, что на следующей неделе они приступят к укладке резинового покрытия и оборудования.