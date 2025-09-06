Глава Краснодара проверил ход ремонта спортивного ядра в школе № 80

В ближайшем времени школа получит футбольное поле, площадки для занятий волейболом и баскетболом, комплекс для воркаута и полосу препятствий для подготовки к ГТО. Специалисты уже установили бордюры, ливневку, освещение. Планируется, что на следующей неделе они приступят к укладке резинового покрытия и оборудования.