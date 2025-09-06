Башкирская компания «Экология Т» приобрела 9 мусоровозов

Девять новых мусоровозов приобрел региональный оператор Башкирии по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология Т» при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии республики.
Спецтехника для вывоза ТКО будет работать в Белебеевском, Чекмагушевском, Буздякском и Бакалинском муниципальных районах, а также в Октябрьском городском округе. Напомним, что в последние годы Башкирия находится в лидерах среди других регионов страны по обновлению автопарков мусоровозов. Внедрение современной спецтехники позволит повысить эффективность работы региональных операторов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.