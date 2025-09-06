В Приангарье завершают ремонт моста через реку Каменку

Мост через реку Каменку в Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области завершают ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Сооружение расположено на 118-м километре трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Его протяженность составляет 31,1 м. Специалисты уже заменили 11 железобетонных балок пролетного строения, отремонтировали опоры и уложили асфальтовое покрытие. Теперь им предстоит установить ограждения и нанести разметку. Во время работ движение транспорта организовано по объездной дороге.
«Объект является одним из ключевых на трассе. Его своевременное введение в эксплуатацию повысит безопасность и комфорт для автомобилистов. За пять лет в Иркутской области приведено в порядок более 50 мостов, находившихся в предаварийном или аварийном состоянии. До 2030 года планируем обновить еще около 60 переправ», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.