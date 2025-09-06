В Приангарье завершают ремонт моста через реку Каменку

«Объект является одним из ключевых на трассе. Его своевременное введение в эксплуатацию повысит безопасность и комфорт для автомобилистов. За пять лет в Иркутской области приведено в порядок более 50 мостов, находившихся в предаварийном или аварийном состоянии. До 2030 года планируем обновить еще около 60 переправ», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.