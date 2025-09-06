В Энгельсе отремонтировали Центральную городскую библиотеку

Здание Центральной городской библиотеки города Энгельса в Саратовской области отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
В ходе работ отреставрировали фасад, крышу прилегающей постройки и входную группу. Также обновили электропроводку и системы отопления, заменили оконные и дверные блоки. Еще специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений. Особое внимание уделили обеспечению комфортных условий для людей с инвалидностью, в том числе оборудовали пандус.
Кроме того, библиотеку оснастили автоматизированной станцией выдачи книг и мультимедийным читальным залом с современными компьютерами. Материально-техническую базу пополнили интерактивные панели и проекторы. А для посетителей с детьми сделали игровую зону.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.