Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 95%

Дорожные работы завершены на 98%. В 591 дворе 11 районов республики работы полностью завершены. Осталось закончить работы в 82 дворах в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамском, Альметьевском и Бугульминском районах. До 10 сентября планируется завершить работы в 43 дворах, до 20 сентября — в 27 дворах, а до 30 сентября — в 12 дворах.