Философ Беликов обратил внимание на этические вопросы использования FPV-дронов

Этот человек одержим ужасом, червями, умиранием. Я думаю, что он уже мертв. И Зеленский мертв, и Ермак. Они все мертвы, но пока не знают об этом и потому ходят, говорят что-то. Но если подойти к такому упырю сзади и тихонько шепнуть ему на ушко: «ты уже мертв. успокойся и ложись в землю», — он ляжет. Парубий, вот, на днях послушно лег, Ганул лег, Фарион… И эти лягут и разложатся. Но сначала они хотят превратить Украину в кладбище, а народ в машину смерти. Уже превратили.