На Дону состоялся «Час с торгпредом России в Киргизии»

Спикеры рассказали о повышенном спросе на отечественную продукцию.

Представители власти и бизнеса Ростовской области приняли участие в онлайн-встрече с врио торгового представителя России в Киргизии Георгием Пивко, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Киргизия входит в шестерку крупнейших торговых партнеров Ростовской области среди стран СНГ. По итогам первого полугодия текущего года мы отмечаем положительную динамику роста товарооборота на 6,5%», — отметил на онлайн-конференции министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Затем глава торгового представительства рассказал участникам о повышенном спросе на продукцию из России. Экспортеры также узнали о перспективных направлениях сотрудничества, включая агропромышленный комплекс, машиностроение, медицину, информационные технологии, энергетический сектор и горнодобывающую промышленность.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.