В кубанской станице Камышеватской построили площадку для сдачи норм ГТО

Строительство спортивной площадки, предназначенной для выполнения нормативов ГТО, завершилось в станице Камышеватской Краснодарского края, сообщили в администрации Ейского муниципального района. Создание условий для ведения активного образа жизни входит в число задач государственной программы «Спорт России».
Площадка оснащена уличными тренажерами, гимнастическими скамьями и турниками, необходимыми для сдачи нормативов и проведения занятий на свежем воздухе. Чтобы обеспечить комфорт для посетителей, там уложили травмобезопасное резиновое покрытие.
«Новая площадка даст возможность нашим жителям активно заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни. Уверен, что эта инициатива привлечет молодежь и семьи к регулярным физическим нагрузкам», — подчеркнул глава администрации Ейского муниципального района Роман Бублик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.