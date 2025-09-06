Ричмонд
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах

Правительство одобрило проект о расчете страховых выплат в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Заседание кабмина прошло в четверг.

«О проекте федерального закона “О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области”… Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в статью 4 федерального закона “Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области” и внести его в Государственную думу в установленном порядке”, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.