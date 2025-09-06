Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах

«О проекте федерального закона “О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области”… Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в статью 4 федерального закона “Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области” и внести его в Государственную думу в установленном порядке”, — говорится в сообщении на сайте кабмина.