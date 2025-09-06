Под Омском за 260 млн рублей достроят экстремальный глэмпинг-парк

Новый проект будет иметь название, похожее на парк в Омске — «Вокруг неба». По замыслу это парк экстрима в сочетании с глэмпингом. Предполагается, что в парке будут главный корпус или ресторан, сделанные как самолет. Из видов досуга — полеты на самолетах и воздушных шарах, прыжки с парашютом, летнее катание на квадроциклах и зимнее — на снегоходах.