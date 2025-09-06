Под Омском за 260 млн рублей достроят экстремальный глэмпинг-парк

Компания «Омск Сайдинг Инвест», известная парком «Вокруг света» и концессией на «Зеленом острове», продолжает строить экстрим-парк в Новотроицком поселении не так далеко от Чернолучья. О том, как идут работы, сообщила администрация Омского района.
Новый проект будет иметь название, похожее на парк в Омске — «Вокруг неба». По замыслу это парк экстрима в сочетании с глэмпингом. Предполагается, что в парке будут главный корпус или ресторан, сделанные как самолет. Из видов досуга — полеты на самолетах и воздушных шарах, прыжки с парашютом, летнее катание на квадроциклах и зимнее — на снегоходах.
«Омск Сайдинг Инвест» планирует возвести на территории собственную взлетно-посадочную полосу и обустроить термальные источники. Гости парка будут жить в уютных домиках-глэмпингах. Ныне в проект уже вложены инвестиции 260 млн рублей.
Ранее «КП Омск» писала, что в Омской области планируют поднять входную плату в дендропарке и в заказнике на озере Ленево.