Под Омском за 260 млн рублей достроят экстремальный глэмпинг-парк

Экстремальными развлечениями здесь будут полеты на аэропланах и воздушных шарах.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Омск Сайдинг Инвест», известная парком «Вокруг света» и концессией на «Зеленом острове», продолжает строить экстрим-парк в Новотроицком поселении не так далеко от Чернолучья. О том, как идут работы, сообщила администрация Омского района.

Новый проект будет иметь название, похожее на парк в Омске — «Вокруг неба». По замыслу это парк экстрима в сочетании с глэмпингом. Предполагается, что в парке будут главный корпус или ресторан, сделанные как самолет. Из видов досуга — полеты на самолетах и воздушных шарах, прыжки с парашютом, летнее катание на квадроциклах и зимнее — на снегоходах.

«Омск Сайдинг Инвест» планирует возвести на территории собственную взлетно-посадочную полосу и обустроить термальные источники. Гости парка будут жить в уютных домиках-глэмпингах. Ныне в проект уже вложены инвестиции 260 млн рублей.

Ранее «КП Омск» писала, что в Омской области планируют поднять входную плату в дендропарке и в заказнике на озере Ленево.