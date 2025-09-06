Ричмонд
В Ростове «поезд здоровья» для отдаленных районов возобновит работу

Проект продолжает развиваться.

Источник: Правительство Ростовской области

В Ростове «поезд здоровья» для отдаленных районов возобновит работу. Проект продолжает развиваться.

Мобильные медицинские бригады, известные как «поезд здоровья», возобновят выезды в отдаленные районы Ростовской области уже в этом году.

С апреля текущего года они совершили 50 выездов в 47 муниципалитетов, проведя более 40 тысяч обследований. По итогам этих обследований более 680 человек были госпитализированы, а свыше 3 тысяч направлены на дополнительную диагностику.

Во время встречи с медицинскими работниками глава региона Юрий Слюсарь вручил врачам государственные награды. В свою очередь, медики предложили усовершенствовать работу мобильных бригад, в частности, ввести предварительную запись, включить в штат социальных работников и сформировать отдельную врачебную группу для выездных осмотров. Губернатор поручил Министерству здравоохранения области детально проработать эти предложения.

В работе мобильных бригад участвуют 240 медицинских специалистов.