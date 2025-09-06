В Новороссийске из-за пожара на полигоне могут быть проблемы с вывозом мусора

В связи с ситуацией отходы из Новороссийска будут направляться на полигон в Темрюкском районе. Это увеличит время вывоза мусора. Южный региональный оператор и Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ищут варианты решения проблемы и прилагают усилия для нормализации ситуации, говорится в сообщении.