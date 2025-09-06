В Иркутске торжественно открылся 25-й Межрегиональный архитектурный фестиваль

В историческом центре Иркутска на улице Карла Маркса состоялось торжественное открытие 25-го Межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири 2025». Это событие, приуроченное к 90-летию Иркутской региональной организации Союза архитекторов России, проходит впервые за четверть века на открытом воздухе, что придаёт ему особую значимость и атмосферу. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.