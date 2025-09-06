Ричмонд
В Иркутске торжественно открылся 25-й Межрегиональный архитектурный фестиваль

Программа фестиваля насыщена разнообразными мероприятиями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В историческом центре Иркутска на улице Карла Маркса состоялось торжественное открытие 25-го Межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири 2025». Это событие, приуроченное к 90-летию Иркутской региональной организации Союза архитекторов России, проходит впервые за четверть века на открытом воздухе, что придаёт ему особую значимость и атмосферу. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

Программа фестиваля насыщена разнообразными мероприятиями. В течение нескольких дней гости смогут посетить открытые сессии, архитектурные баттлы и виртуальные экскурсии по историческим и современным достопримечательностям Иркутска. Особое внимание будет уделено дефиле «Сибирские коды в одежде», где местные модельеры представят свои уникальные коллекции.

Кульминацией дня станет панельная дискуссия «Симбиоз двух интеллектов искусственного и человеческого. Архитектура будущего». Модераторами выступят главный архитектор Иркутска Антон Жуков и архитектор-новатор Юлия Лысова из Нижнего Новгорода. Это мероприятие обещает стать площадкой для обсуждения самых актуальных и инновационных идей в области архитектуры и дизайна.