Умерла адвокат Елена Липцер

Ее сын Алексей Липцер тоже адвокат, был одним из представителей защиты оппозиционного политика Алексея Навального (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). В январе 2025-го его приговорили к пяти годам колонии по делу об экстремистском сообществе. Он вину не признал, вместе с ним фигурантами проходят еще два бывших адвоката оппозиционера — Вадим Кобзев и Игорь Сергунин.