17-летний водитель мотоцикла попал в больницу после жесткого ДТП с легковушкой

В Уфе 17-летний подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с легковушкой. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось в первом часу ночи 6 сентября на улице Бакалинской. Подросток врезался во встречную Subaru Forester, которая поворачивала налево во двор.

Фото: ГАИ Уфы.

Юного мотоциклиста госпитализировали. ГАИ проводит административное расследование.

