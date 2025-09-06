17-летний водитель мотоцикла попал в больницу после жесткого ДТП с легковушкой

В Уфе 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с легковушкой. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
ДТП случилось в первом часу ночи 6 сентября на улице Бакалинской. Подросток врезался во встречную Subaru Forester, которая поворачивала налево во двор.
Фото: ГАИ Уфы.
Юного мотоциклиста госпитализировали. ГАИ проводит административное расследование.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.