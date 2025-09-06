В Ивановской области открыли обновленную детскую школу искусств

Здание детской школы искусств в поселке Старая Вичуга Ивановской области открыли в День знаний после капитального ремонта в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
В учреждении оборудовали современные классы для занятий изобразительным искусством, хореографией и декоративно-прикладным творчеством. Также там появился концертный зал на 118 мест. В частности, в нем будут проводить образовательные мероприятия, творческие конкурсы.
«Такая модернизация в нашей школе искусств впервые. Капитальный ремонт не проводился ни разу с 1972 года. Все произошедшие обновления, безусловно, скажутся на уровне подготовки и воспитания юных талантов и станут отправной точкой для новых творческих достижений», — сказала директор детской школы искусств Ирина Родина.
Школа рассчитана на 250 учащихся. В ней ребят обучают по программам: «Народные инструменты» (баян, аккордеон), «Фортепиано», «Живопись», «Хореографическое творчество», «Музыкальное исполнительство» и другим.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.