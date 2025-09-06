В подмосковном Лосино-Петровском дети пошли в обновленную школу № 2

Школу № 2 имени Владимира Дагаева в городе Лосино-Петровском Московской области открыли после капитального ремонта в начале нового учебного года. Работы там провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты утеплили фасад и крышу здания, заменили окна и двери. Внутри привели в порядок все помещения и лестничные марши, обновили инженерные коммуникации и сантехнику, а также улучшили систему видеонаблюдения. Помимо этого, учреждение оснастили современным оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.