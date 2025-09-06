Какие сервисы останутся в сети при отключении интернета в Новосибирске

Доступ к этим ресурсам будет обеспечен даже при «шатдауне» — благодаря специальному техническому решению.
В Новосибирске назвали онлайн-сервисы, которые будут доступны даже при ограничениях мобильного интернета. Список утверждён Министерством цифрового развития РФ и уже тестируется с операторами связи.
В перечень вошли «Госуслуги», сайты президента и Правительства, Яндекс, Дзен, Авито, навигаторы, такси, доставка еды, маркетплейсы, супермаркеты, личные кабинеты операторов и платформа дистанционного голосования.
Доступ к этим ресурсам будет обеспечен даже при «шатдауне» — благодаря специальному техническому решению. При этом мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp*, не вошли в список.
* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пройдет митинг против блокировки звонков и навязывания сервиса MAX.