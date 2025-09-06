В Красноярске продают корабельный колокол с затонувшего судна

а интернет-площадке Авито появился в продаже уникальный исторический артефакт — судовой колокол-рында, поднятый с затонувшего корабля. Лот оценивается в 299 тысяч рублей и уже привлек внимание коллекционеров морской старины.
Как сообщается в описании товара, этот колокол представляет особую ценность благодаря необычной истории сохранности. Артефакт длительное время находился на затонувшем судне среди запасов нефтепродуктов, которые создали природную «консервацию» и защитили металл от коррозии.
Особенности лота: подлинный судовой колокол-рында с затонувшего корабля, исключительная сохранность благодаря уникальным условиям на дне, историческая ценность как памятник морской истории, находится в Красноярске.
Колокол-рында традиционно использовался на флоте для отбивания склянок (отсчета времени) и подачи сигналов в тумане. Каждый такой предмет считается символом морской традиции и желанным трофеем для коллекционеров.
Продавец рассматривает возможность обмена на другие интересные предложения. Артефакт представляет интерес не только для частных коллекционеров, но и для морских музеев, занимающихся сохранением исторического наследия.
Эксперты отмечают, что подобные находки являются редкими, особенно в таком состоянии сохранности, что делает лот особо ценным для ценителей морской истории.