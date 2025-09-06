В Бирском районе Башкирии построят врачебную амбулаторию

Современную врачебную амбулаторию построят в селе Старопетрово Республики Башкортостан в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Специалисты уже установили сваи и теперь занимаются сборкой каркаса будущего медучреждения. В здании разместят дневной стационар, стоматологический, смотровой, прививочный и процедурный кабинеты, а также помещение для хранения медикаментов. Еще там появится санузел, оборудованный для маломобильных пациентов.
В новой врачебной амбулатории будут обслуживать жителей 14 населенных пунктов. В общей сложности это более 1500 человек, из которых свыше 300 — дети.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.