Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане

Меры вступят в силу с 1 января 2026 года.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане упростили порядок регистрации и выдачи государственных номеров для автомобилей, сообщает Минюст РУз.

Согласно постановлению правительства страны, с 1 января 2026 года:

на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже перестанут проводить аукционы на выдачу госномера для транспортных средств по повышенным тарифам;

отменят продажу «красивых» автономеров с комбинациями букв и цифр, пользующихся большим спросом, по завышенным ценам.

Вместо этого, с начала следующего года автономера с любой комбинацией букв и цифр для будут выдаваться на основе единого тарифа и электронного обращения граждан.

Люди смогут сами выбирать госномера для своего транспортного средства с любой свободной комбинацией букв и цифр из единой открытой базы данных через:

инфокиоски в регистрационных подразделениях;

мобильное приложение и официальный сайт СБДД;

Единый интерактивный государственный портал.

Также 1 января 2026 года в единой открытой базе данных опубликуют все государственные регистрационные номера всех категорий по региональному коду. Не будет только ранее выданных или уже находящихся в использовании автономеров.