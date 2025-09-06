Как изменится порядок выдачи автономера в Узбекистане

Согласно постановлению правительства страны, с 1 января 2026 года:
на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже перестанут проводить аукционы на выдачу госномера для транспортных средств по повышенным тарифам;
отменят продажу «красивых» автономеров с комбинациями букв и цифр, пользующихся большим спросом, по завышенным ценам.
Вместо этого, с начала следующего года автономера с любой комбинацией букв и цифр для будут выдаваться на основе единого тарифа и электронного обращения граждан.
Люди смогут сами выбирать госномера для своего транспортного средства с любой свободной комбинацией букв и цифр из единой открытой базы данных через:
инфокиоски в регистрационных подразделениях;
мобильное приложение и официальный сайт СБДД;
Единый интерактивный государственный портал.
Также 1 января 2026 года в единой открытой базе данных опубликуют все государственные регистрационные номера всех категорий по региональному коду. Не будет только ранее выданных или уже находящихся в использовании автономеров.