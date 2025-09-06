Представители МЧС Прикамья в честь 35-летия ведомства покорили Эльбрус

Матвей Ячный — пожарный 4 пожарно-спасательной части 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю, Диана Паршукова — начальник пресс-службы управления. Они преодолели путь от горного поселка Терскол у подножия Эльбруса через Чегет и штурмовой лагерь Эльбруса до западной вершины, испытав все трудности акклиматизации и даже горную болезнь. Вся экспедиция заняла 7 дней. А затем на вершине был поднят флаг МЧС России.