На непростом участке под Петербургом протестировали новый поезд ДП2Д

В Петербурге протестировали новый поезд ДП2Д. Его отправили в опытную поездку от Финляндского вокзала до Сортавалы, чтобы проверить, как состав показывает себя в реальных условиях эксплуатации.
Как рассказали в пресс-службе ОЖД, этот маршрут выбрали потому, что на нём есть неэлектрифицированные отрезки пути, которые электропоезда проезжают под тепловозной тягой. А новый подвижной состав состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда (их построили на заводах «Трансмашхолдинг» — ред.).
В ДП2Д используется система «тяни-толкай», что позволяет не менять локомотив для движения в обратном направлении — функции управления поездом в кабине управления ТЭП70БС и головном вагоне от электропоезда полностью дублированы.
Специалисты проверили, как новый подвижной состав показывает себя в реальных условиях эксплуатации. Из Сортавалы новинка отправилась на железнодорожный испытательной полигон ВНИИЖТ в московскую Щербинку, чтобы закончить испытания и пройти сертификацию.
Ранее стало известно, что пассажиров пригородных поездов Санкт-Петербурга ждут изменения в графике движения. Корректировки вводятся с 19 сентября в связи с сезонным снижением пассажиропотока.