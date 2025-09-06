На непростом участке под Петербургом протестировали новый поезд ДП2Д

Как рассказали в пресс-службе ОЖД, этот маршрут выбрали потому, что на нём есть неэлектрифицированные отрезки пути, которые электропоезда проезжают под тепловозной тягой. А новый подвижной состав состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда (их построили на заводах «Трансмашхолдинг» — ред.).