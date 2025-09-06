В Рязанской области открыли образовательный кластер «Радиоэлектроника»

Кластер открылся на базе Рязанского политехнического колледжа. Он объединил семь учреждений среднего профессионального образования и столько же предприятий-партнеров. К занятиям приступили более 500 учащихся. Им предложили 12 образовательных программ проекта «Профессионалитет», среди которых монтаж электронных приборов и устройств, электроэнергетика, технологии, металлообработка и другие. Для практических занятий оборудовали десять специальных учебно-производственных площадок.