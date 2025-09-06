Ричмонд
В Рязанской области открыли образовательный кластер «Радиоэлектроника»

К занятиям приступили более 500 учащихся.

Новый образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника» заработал с 1 сентября в Рязанской области по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Кластер открылся на базе Рязанского политехнического колледжа. Он объединил семь учреждений среднего профессионального образования и столько же предприятий-партнеров. К занятиям приступили более 500 учащихся. Им предложили 12 образовательных программ проекта «Профессионалитет», среди которых монтаж электронных приборов и устройств, электроэнергетика, технологии, металлообработка и другие. Для практических занятий оборудовали десять специальных учебно-производственных площадок.

Напомним, что в регионе уже действуют два подобных кластера: «Машиностроение» и «Туризм и сфера услуг». В общей сложности в них задействованы 10 колледжей и 18 организаций.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.