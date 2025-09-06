Ричмонд
Три двойни родились на Кубани за сутки

В Краснодаре появились на свет три двойни.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани за последние сутки появились на свет три двойни. Все — в роддомах Краснодара. Всего в регионе родились 154 ребенка — 89 мальчиков и 65 девочек.

«В Краснодаре на свет появилось 72 ребенка, а в Сочи — 20 малышей», — рассказал в соцсетях глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов.

Также на по 2 малыша появились на свет в Лабинском и Темрюкском районах, в Новороссийске — три, в Геленджике — 4.

Министр здравоохранения Кубани поздравил родителей и пожелал их детям счастья и здоровья.